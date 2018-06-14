Роскомнадзор предложить изменить код Telegram

Представитель Роскомнадзора предложил изменить архитектуру сервиса Telegram для того, чтобы администрация мессенджера могла передать ключи шифрования ФСБ . Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время рассмотрения жалобы представителей Telegram на решение Таганского районного суда по блокировке сервиса в России

«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — заявила представитель надзорного ведомства.

Таганский районный суд постановил ограничить доступ к месседжеру Telegram в России из-за отказа администрации сервиса передать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Представители Telegram считают такие требования незаконными, поскольку они нарушают право граждан на тайну переписки, а также невыполнимыми из-за технических особенностей мессенджера.