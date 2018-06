Лучшие мобильные игры недели — 15 июня

ARK: Survival Evolved

iOS: ссылка Android: ссылка

После долгих недель затишья на мобильном рынке, грянул гром: порт ARK: Survival Evolved на iOS и Android. ARK, как многие уже знают с ПК, это настоящий сурвайвал со всеми нужными элементами, который отличается от многих популярных представителей жанра тем, что не пытается убить вас в первую же секунду игры. Отличный туториал объясняет все нужные детали и дает дельные советы по выживанию в этом населенном динозаврами и прочими доисторическими тварями мире. Первые после туториала миссии позволяют плавно влиться в ритм игры, ощутить свободу действий и насладиться верхушкой айсберга геймплея. Судя по словам разработчиков, абсолютно все игровые фичи на месте, и порт от оригинала отличается лишь качеством визуального оформления. Можно с легкостью сказать, что ARK: Survival Evolved — лучший сурвайвал от первого лица на платформе, и рекомендуется он решительно всем.

Gleam of Fire

iOS: ссылка

Хардкорные сайдскроллеры разного вида переживают вторую молодость. Cuphead и Hollow Knight снискали заслуженную славу и признание, а Bloodstained: Ritual of the Night от легендарного Иги ожидают все. Жанр не обошел стороной и мобильные девайсы: Gleam of Fire — это очень компетентный сайдскроллер. Вам придется взять на себя управление героем, похожим на постаревшего Бэтмена, и пройти за него 30+ смоделированных и нарисованных вручную уровней. Как это традиционно бывает в жанре, смертей будет не избежать, и заучивание паттернов врагов и препятствий может сильно помочь. Вопреки схожести и словам разработчика, Gleam of Fire все же не метроидвания. В игре отсутствуют два важных элемента: возможность бэктрекинга и связность уровней один с другим. Тем не менее, удовольствия, как и фрустрации, Gleam of Fire может доставить много.

Grim Soul: Dark Fantasy Survival

iOS: ссылка Android: ссылка

Grim Soul: Dark Fantasy Survival — это ММОРПГ с элементами сурвайвла в сеттинге темного, как сажа, фентези. Сложности выживания отлично экстраполируются на геймплей: кучи врагов, малое количество ресурсов, нужда в грамотном подходе к постройке зданий и менеджменту предметов. Графика и изометрическая камера, а также упор на лут и добычу, очень напоминают легендарную серию Diablo. Нельзя сказать, что эта игра делает что-либо выдающееся, но утолить ностальгию по тем самым временам Grim Soul вполне способна.

AlchemiaStory

iOS: ссылка Android: ссылка

Алхимия — редкая тематика в играх. Особенно редкой она является для ММОРПГ. В AlchemiaStory вам придется создать вашего персонажа, выбрать ему историю и вжиться в его роль в этом странном, но интересном сеттинге. Тематика явно навеяна такими нишевыми сериями, как Atelier и Mana Khemia. Геймплей тоже достаточно походит на традиционные JRPG. Помогать в алхимии и в боях игрокам будет специально созданный ими помощник: то в бою подсобит, то вещи нужные создаст. Помимо основного ММО режима, есть также и однопользовательская история, которую можно проходить в оффлайне.

Rumble Stars Soccer

iOS: ссылка

Футбол — горячая тематика, и создатели Badland Brawl решили подарить фанатам забавную футбольную аркаду. В Rumble Stars Soccer надо сформировать команду из разных зверушек, каждый из которых имеет свои собственные показатели и стиль. Вам придется овладеть разными комбо, чтобы побороть соперника. ИИ на удивление неплох, однако случаются и довольно нелепые казусы, такие как пропускание ударов с очень длинной дистанции. Аркадность, доступность, легкость в освоении — вот основные плюсы этой игры. Вкупе с приятным визуальным стилем и разнообразными стадионами, они создают приятную и веселую атмосферу, и играть становится в удовольствие.