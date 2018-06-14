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Найдены места зарождения мемов
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Умер Станислав Говорухин
Умер Станислав Говорухин

Найдены места зарождения мемов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Shirtwascash.com
Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона обнаружила, что наиболее популярные интернет-мемы распространяются по сети из двух веток обсуждений на международных имиджбордах Reddit и 4chan. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в MIT Review.
Ученые пришли к выводу, что известные мемы в основном появляются в обсуждении pol на 4chan и в сабреддите the_donald на площадке Reddit.
Специалисты собрали базу данных из более чем 100 миллионов изображений, распространяемых в сети на порталах Reddit, Twitter, 4chan и Gab, а также 700 тысяч — с портала KnowYourMeme. Весь этот массив они проанализировали с помощью метода перцептивного хеширования.
Таким образом удалось выделить визуально похожие файлы. Их определили в разные группы. Каждый кластер соотнесли с файлами, взятыми на KnowYourMeme, чтобы определить их контекст и тональность (к примеру, расистские, политические, враждебные и так далее).
Наивысшая концентрация изображений всех типов была обнаружена на 4chan, а пользователи Reddit оказались более заинтересованными в мемах, связанных с политикой, чем в других. При этом, отметили ученые, ветка обсуждения the_donald является наиболее активной в публикации вирусных картинок.
Исследователи уверены, что разработанный ими алгоритм может пригодиться аналитикам социальных сетей: в первую очередь для обнаружения враждебного контента.
9 июня сообщалось, что новый закон об авторском праве Евросоюза может привести к полному запрету мемов. Это возможно из-за предполагаемой дополнительной защиты правообладателей.
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