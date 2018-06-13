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Microsoft обновит пользовательский интерфейс
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Microsoft обновит пользовательский интерфейс для Word, Excel, PowerPoint и Outlook 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Microsoft анонсировала редизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Об этом говорится в официальном блоге компании.
"Эти обновления являются эксклюзивными для Office.com и Office 365  В течение следующих нескольких месяцев мы будем развертывать новые проекты, поэтапно и тщательно тестировать изменения", — отмечается в сообщении.
Первоначальный набор обновлений включает в себя упрощенную панель инструментов с новой анимацией, измененные цвета и иконки, а также поиск на основе технологий искусственного интеллекта.
"Новые цвета и значки сначала появятся в веб-версии Word для Office.com. Затем, в конце этого месяца пользователи увидят их в Word, Excel и PowerPoint для Windows. В июле изменения перейдут в Outlook для Windows, а в августе появятся в Outlook для Mac", — отметили в Microsoft.
Компания также обновила систему поиска, которая работает с документами, контактами или встречами, упомянутыми в программах Office. При наведении курсора на поисковик он будет выдавать рекомендации (названия документов, контактов, которые были использованы ранее).
Пока обновления не пройдут многочисленные тестирования, пользователи смогут вернуться к классической версии приложения. Изменения пользовательского интерфейса для Word, Excel, PowerPoint и Outlook будут появляться поэтапно, в течение следующих нескольких месяцев.
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