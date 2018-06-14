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«Лаборатория Касперского» заморозила сотрудничество с Европолом
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«Лаборатория Касперского» приостановила связи с Европолом по борьбе с киберпреступностью 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
"Лаборатория Касперского" приняла решение приостановить работу в совместных проектах с Европолом по борьбе с киберпреступностью. Решение принято после принятия Европарламентом резолюции об усилении защиты от киберугроз из России, Китая и КНДР, говорится в сообщении компании.
"Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении "Лаборатории Касперского", которая всегда была надежным партнером Европы в области борьбы с киберпреступностью. В силу этого наша компания приняла трудное решение временно прекратить многочисленные совместные проекты в области борьбы с киберпреступностью, в том числе с Европолом", — отмечается в сообщении "Лаборатории Касперского".
Заморозка проектов продлится, пока Европарламент не предоставит объяснения о принятии резолюции. В то же время "Лаборатория Касперского" надеется, что совместные проекты будут возобновлены. "Лаборатория Касперского" по-прежнему будет очень рада встретиться с депутатами Европейского парламента и ответить на их любые вопросы, включая касающиеся нашего бизнеса, руководства компании, наших экспертных знаний, технологий и методологии организации работы", — добавляют в компании.
"Мы убеждены, что это решение не вносит полезного вклада в создание открытого и безопасного единого цифрового рынка в Европе, вместо этого оно способствует его фрагментации и снижению его конкурентоспособности", — подчеркивается в сообщении.
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