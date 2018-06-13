В Яндекс. Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира

В Яндекс. Навигаторе к чемпионату мира появился отдельный раздел с данными о перекрытиях во время матчей первенства.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании, программа знает о перекрытиях во всех городах, где проходят матчи. Они учитываются при прокладке маршрутов. Кроме того, «Навигатор» сможет подвести машину максимально близко к закрытым участкам.

Напомним, также уже вышло обновление приложения «Метро Москвы», где есть отдельный раздел для болельщиков с полным расписанием матчей, видеосхемами прохода к трибунами. Раздел переведен на семь языков, в том числе, китайский. Также из приложения можно вызвать аккредитованное такси.