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Мосгорсуд вынес решение по Telegram
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Telegram отказались разблокировать 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Блокировку мессенджера Telegram в России признали законной, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение сегодня принял Московский городской суд, отказавшись изменить решение суда первой инстанции.
Ранее адвокаты Telegram подали апелляцию на решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера. По их мнению, соответствующий приказ ФСБ был дан с превышением полномочий неуполномоченным органом, что «угрожает безопасности» россиян, узаконивая внесудебный порядок получения доступа к их переписке.
Таганский райсуд принял свое решение 13 апреля. Три дня спустя Роскомнадзор приступил к блокировке, потребовав от операторов связи ограничить доступ к Telegram и заблокировать миллионы IP-адресов, к которым он привязан, однако мессенджер продолжает работать до сих пор.
В середине мая Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на полученный в России штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Тогда же ЕСПЧ предложил руководству мессенджера пожаловаться на блокировку отдельно.
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