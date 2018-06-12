Бровь премьер-министра Канады обсуждают во Всемирной сети

Пользователи Всемирной сети заподозрили, что у премьер-министра Канады накладная бровь.

К таким выводам юзеры пришли, после просмотра видео с очередной пресс-конференции политика. Во время записи у канадца «сползла» левая бровь.

Насмешки в интернет пространстве не заставили себя ждать.

— Канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо , — прокомментировал один из пользователей.

Также в Twitter появился аккаунт, посвященный бровям премьера Канады, передает РИА Новости

Отметим, что среди юзеров нашлись и те, кто считает, что «отваливающаяся» бровь канадца — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.