Бровь премьер-министра Канады обсуждают во Всемирной сети 

Пользователи Всемирной сети заподозрили, что у премьер-министра Канады накладная бровь.
К таким выводам юзеры пришли, после просмотра видео с очередной пресс-конференции политика. Во время записи у канадца «сползла» левая бровь.
Насмешки в интернет пространстве не заставили себя ждать.
— Канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо, — прокомментировал один из пользователей.
Также в Twitter появился аккаунт, посвященный бровям премьера Канады, передает РИА Новости.
Отметим, что среди юзеров нашлись и те, кто считает, что «отваливающаяся» бровь канадца — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.