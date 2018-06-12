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«Барби из Берлина» закачала в грудь 80 литров силикона
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«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Пэрис Хермс / Instagram
27-летняя Пэрис Хермс (Paris Herms), более известная как «настоящая Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров. Об этом пишет The Sun.

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Публикация от  🇩🇪👑-𝐑𝐄𝐀𝐋•𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄•𝐎𝐅•𝐁𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍-👑🇩🇪 (@real.barbie.of.berlin)

Теперь ее груди весят более четырех килограммов.
«Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она представляет собой женственность», — рассказала она.
Пэрис в общей сложности потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.
В марте стало известно о еще одной «Барби», американке азиатского происхождения Офелии Венити, которая разрезала глаза для сходства с любимой куклой.
В феврале 18-летняя жительница Праги Габриэла Жирачкова рассказала, что ежемесячно тратит более тысячи евро, чтобы выглядеть как Барби. С 16 лет девушка трансформирует лицо и фигуру в погоне за «идеальным» телом.
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