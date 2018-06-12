«Барби из Берлина» закачала в грудь 80 литров силикона

«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона

Теперь ее груди весят более четырех килограммов.

«Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она представляет собой женственность», — рассказала она.

Пэрис в общей сложности потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.

В марте стало известно о еще одной «Барби», американке азиатского происхождения Офелии Венити, которая разрезала глаза для сходства с любимой куклой.