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Москвич показал необычную функцию Facebook
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Москвич показал необычную функцию Facebook c помощью «поста-иллюзии» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский предприниматель Иван Митин обратил внимание на "странную" функцию в Facebook, которая позволяет показывать в одном посте два совершенно разных текста.
Мужчина опубликовал пост со словами "Ура! Я скоро стану папашей! Поздравьте". Некоторые его действительно поздравили, однако подозрительно много пользователей написали, что сочувствуют ему.
Оказалось, эти пользователи видели совершенно другой текст: "Умерла моя любимая собака, Синди".
Разница заключалась в языковых настройках профиля — те, у кого Facebook на русском, видели первый текст, а те, у кого на английском — второй. Увидеть другой текст можно, только изменив настройки.
"Фантазия разбегается, какие манипуляции можно делать благодаря этой "функции", — отметил предприниматель. Он добавил, что оба утверждения правдивы.
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