Москвич показал необычную функцию Facebook c помощью «поста-иллюзии»

Московский предприниматель Иван Митин обратил внимание на "странную" функцию в Facebook, которая позволяет показывать в одном посте два совершенно разных текста.

Мужчина опубликовал пост со словами "Ура! Я скоро стану папашей! Поздравьте". Некоторые его действительно поздравили, однако подозрительно много пользователей написали, что сочувствуют ему.

Оказалось, эти пользователи видели совершенно другой текст: "Умерла моя любимая собака, Синди".

Разница заключалась в языковых настройках профиля — те, у кого Facebook на русском, видели первый текст, а те, у кого на английском — второй. Увидеть другой текст можно, только изменив настройки.

"Фантазия разбегается, какие манипуляции можно делать благодаря этой "функции", — отметил предприниматель. Он добавил, что оба утверждения правдивы.