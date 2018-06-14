«Яндекс. Такси» и Uber перешли на единую базу заказов в России

МОСКВА , 14 июн — РИА Новости . Российские водители «Яндекс. Такси» и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекс. Такси».

По словам представителя компании, водители смогут получать заказы и от пользователей Uber, и от «Яндекс. Такси». «Теперь машин, доступных для вызова, станет больше и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег. Это повысит надёжность и качество сервиса в целом», — отметили в «Яндекс. Такси».

Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России Казахстане . В новой компании около 59,3% принадлежит «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс. Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям.