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Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов
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Роскомнадзор разблокировал более восьми млн IP-адресов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay.com
Разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.
Роскомнадзор разблокировал более восьми миллионов IP-адресов, которые ранее обеспечивали работу мессенджера Telegram в России. Приложение больше не запрашивает доступ к этим ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.
В апреле этого года роскомнадзор через суд добился решения заблокировать Telegram в России после того, как мессенджер не подчинился закону и не выдал ключи шифрования частной переписки граждан.
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