Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов

Разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.
Роскомнадзор разблокировал более восьми миллионов IP-адресов, которые ранее обеспечивали работу мессенджера Telegram в России. Приложение больше не запрашивает доступ к этим ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.
В апреле этого года роскомнадзор через суд добился решения заблокировать Telegram в России после того, как мессенджер не подчинился закону и не выдал ключи шифрования частной переписки граждан.