Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал более восьми млн IP-адресов

Разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.

Роскомнадзор разблокировал более восьми миллионов IP-адресов, которые ранее обеспечивали работу мессенджера Telegram в России . Приложение больше не запрашивает доступ к этим ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.

В апреле этого года роскомнадзор через суд добился решения заблокировать Telegram в России после того, как мессенджер не подчинился закону и не выдал ключи шифрования частной переписки граждан.