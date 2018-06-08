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Россиян атаковали опасные интернет-мошенники
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Россиян атаковали опасные интернет-мошенники 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты компании Group-IB рассказали о новой мошеннической схеме в Сети, в которую пытаются вовлечь российских интернет-пользователей.
В одном случае посетителям одного их сайтов, созданных злоумышленниками, предлагалось получить крупное вознаграждение — якобы до 3000 долларов — за обновление установленного на компьютере браузера. Это мог быть Chrome, Safari, Opera или другой веб-обозреватель — все зависело от того, каким браузером пользовался посетитель.
Для получения многотысячного "приза" от пользователя требовалось якобы оплатить комиссию в размере менее двух сотен рублей. После снятия денег с карты никакой приз не выплачивался.
Другой способ заключался в прохождении социальных опросов за деньги якобы на государственных сайтах. Сумма "приза" могла достигать 65 тысяч рублей. Пройдя опрос, пользователь получал сообщение об ошибке — его аккаунт якобы не активирован. Для "активации", якобы необходимой для получения приза, требовалось также внести определенную сумму — в итоге она попадала на мошеннический счет. Примечательно, что после "активации" сайты злоумышленников продолжали навязывать пользователям платные услуги, однако приз, разумеется, не выплачивался.
По оценкам Group-IB, в течение месяца поддельные ресурсы посетили около 300 тысяч человек. Аналогичным образом мошенники обманывали жителей Белоруссии, Украины и Казахстана.
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