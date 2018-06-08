«Соси сочная»: В Сети высмеяли логотип от Лебедева 

1/12 Сотрудники студии Лебедева создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная», в которой продается «советская» выпечка и горячие напитки. Авторы концепции решили особенно не изощряться и взяли за основу картинки батон белого хлеба.Новый логотип вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей Фото: facebook/Артемий Лебедев. Оригинал логотипа для булочной в Минске

2/12 Подписчики Лебедева не оценили креативность дизайнеров. «Это ужасная дичь вроде логотипа "Джон Федор", с которым был скандал. Полный ****(швах)», — написал один из неравнодушных юзеров. Другие назвали новый стиль булочной «дерьмовым» Фото: vk/Вера Ревина

3/12 Пользователи начали предлагать свои варианты для новейшего логотипа. Среди концепций отметились «Соси сочная», «Було стало», «Блево тина» и другие не менее креативные варианты Фото: facebook/Артемий Лебедев

4/12 "Как-будто wordart завис и проехался по экрану" Фото: facebook/Артемий Лебедев

5/12 "Мой новый фаворит! Отпечаток большого пальца. М-м-м... мягкий, как бабушкина щека!" Фото: facebook/Артемий Лебедев

6/12 "Может, аккаунт Тёмы кто-то захватил? И постит.... странные вещи?)))" Фото: facebook/Артемий Лебедев

7/12 "Очень классно, когда можешь потратить 15 минут в "Пейнте" и говорить: "Я художник, я так вижу" и "Это специально так плохо сделано, это стиль такой"" Фото: facebook/Артемий Лебедев

8/12 "Тёма совсем обнаглел и начал просто толсто троллить клиентов" Фото: facebook/Артемий Лебедев

9/12 "Мне кажется, заказчики платят Тёме не за дизайн, а за пиар. Типа готовы принять любой высер, лишь бы Артемий написал: "Смотрите: это булочная". В противном случае я не вкуриваю, почему ему несут свои деньги" Фото: facebook/Артемий Лебедев

10/12 Фото: vk/Никита Фаленкин

11/12 Фото: vk/Михаил Попов