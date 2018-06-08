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«Соси сочная»: В Сети высмеяли логотип от Лебедева
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«Соси сочная»: В Сети высмеяли логотип от Лебедева 

Рамблер 1 час назад
Новый логотип от студии Артемия Лебедева вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей. Изображения со ссылкой на работу опубликованы на странице дизайнера в Facebook.
1/12  Сотрудники студии Лебедева создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная», в которой продается «советская» выпечка и горячие напитки. Авторы концепции решили особенно не изощряться и взяли за основу картинки батон белого хлеба.Новый логотип вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей
Фото:
2/12  Подписчики Лебедева не оценили креативность дизайнеров. «Это ужасная дичь вроде логотипа "Джон Федор", с которым был скандал. Полный ****(швах)», — написал один из неравнодушных юзеров. Другие назвали новый стиль булочной «дерьмовым»
Фото:
3/12  Пользователи начали предлагать свои варианты для новейшего логотипа. Среди концепций отметились «Соси сочная», «Було стало», «Блево тина» и другие не менее креативные варианты
Фото:
4/12  "Как-будто wordart завис и проехался по экрану"
Фото:
5/12  "Мой новый фаворит! Отпечаток большого пальца. М-м-м... мягкий, как бабушкина щека!"
Фото:
6/12  "Может, аккаунт Тёмы кто-то захватил? И постит.... странные вещи?)))"
Фото:
7/12  "Очень классно, когда можешь потратить 15 минут в "Пейнте" и говорить: "Я художник, я так вижу" и "Это специально так плохо сделано, это стиль такой""
Фото:
8/12  "Тёма совсем обнаглел и начал просто толсто троллить клиентов"
Фото:
9/12  "Мне кажется, заказчики платят Тёме не за дизайн, а за пиар. Типа готовы принять любой высер, лишь бы Артемий написал: "Смотрите: это булочная". В противном случае я не вкуриваю, почему ему несут свои деньги"
Фото:
10/12 
Фото:
11/12 
Фото:
12/12 
Фото:
Новый логотип от студии Артемия Лебедева вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей. Изображения со ссылкой на работу опубликованы на странице дизайнера в Facebook.
Сотрудники студии создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная», в которой продается «советская» выпечка и горячие напитки. Поэтому авторы концепции решили особенно не изощряться и взяли за основу картинки батон белого хлеба.
Батон разделил название заведения на две части: с одной стороны дизайнеры оставили надпись «Було», а с другой — «чная». «Новая крутая айдентика», — пояснил глава студии в описании к своему посту.
Подписчики Лебедева не оценили креативность дизайнеров. «Это ужасная дичь вроде логотипа "Джон Федор", с которым был скандал. Полный **** (швах)», — написал один из неравнодушных юзеров. Другие назвали новый стиль булочной «дерьмовым».
Пользователи начали предлагать свои варианты для новейшего логотипа. Среди концепций отметились «Соси сочная», «Було стало», «Блево тина» и другие не менее креативные варианты.
Студия Артемия Лебедева нередко попадает в скандалы из-за неоднозначных решений дизайнеров. Например, в 2017 году пользователи сети посмеялись над логотипом белорусской бургерной «Джон Федор», которую сам Лебедев назвал одной из лучших работ его сотрудников.
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