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Детская песенка о расстрелах стала вирусной в сети
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Детская песенка о расстрелах рассорила пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @radiofreegeorgy / Twitter
Американка Джорджи Коэн (Georgy Cohen) взбудоражила сеть фотографией из детского сада, где малышей в игровой форме учат защищаться от вооруженных нападений. Текст песни-инструкции, которую учат дети, она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.
В поисках лучшего учебного заведения для своего ребенка Коэн посетила несколько садов. В одном из них ее поразил текст с объяснением, как вести себя при атаке, написанный разноцветными маркерами. «Запрись. Запрись. Закрой дверь. Выключи свет. Молчи. Зайди за стол и спрячься. Подожди, пока внутри не будет безопасно. Запрись. Запрись. Все готово. Теперь пришло время повеселиться!» — было написано на доске. «Этого не должно висеть в классе нашего будущего воспитателя», — подписала Коэн.
Публикация Коэн стала вирусной и набрала более 30 тысяч лайков. Тысячи комментаторов со всего мира высказали свое сочувствие сложившей в американских школах ситуации.
«Боже, это же под мелодию песенки-алфавита и "Гори, гори, маленькая звезда"… Какой ужасающий вклад в песенник», — сказала Марго Блюмштейн (Margot Bloomstein). «Это душераздирающе», — согласилась с ней другая девушка.
Некоторые высказали мнение, что подобные стихотворения полезны, так как они могут спасти жизнь. Благодаря знакомой мелодии и легкости рифм дети легко выучат инструкцию по выживанию при угрозе. Однако большинство не поддержало эту идею: на их взгляд, детство не должно быть омрачено подобными вещами.
В конце мая родители жертв расстрелов в американских школах возмутились существованием игры-симуляции Active Shooter, по сценарию корой игрок обязан убивать учащихся. Позднее шутер был удален с сервиса Steam.
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