Новейший вирус стал еще опаснее

Новейший опасный вирус стал еще опаснее

Предположительно созданный российскими хакерами вирус VPNFilter поразил гораздо больше маршрутизаторов, чем исследователи полагали ранее. Об этом сообщают эксперты безопасности из компании Cisco Talos.

По данным специалистов, вредоносное ПО способно не только выводить сетевую аппаратуру из строя, но и обходить шифрование SSL, вставлять вредоносный код во входящий трафик и красть конфиденциальные данные пользователей.

Исследователи также отметили, что список уязвимых устройств гораздо шире, чем они предполагали две недели назад. В числе потенциально опасных устройств эксперты отметили роутеры компаний ASUS, D-Link, Huawei, Linksys, Microtik, Netgear, QNAP, TP-Link, Ubiquiti, Upvel и ZTE.

Первая информация о вирусе VPNFilter появилась в конце мая. Исследователи заявили, что вредоносное ПО, предположительно созданное в России, заразило более 500 тысяч маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей в 54 странах мира. После заражения девайсов хакеры могли вывести их из строя, «отрезав» пользователей от интернета.