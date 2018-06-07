Apple исправила главный недостаток App Store

Компания Apple выпустила обновлённые инструкции для приложений App Store, принеся одну из самых ожидаемых как разработчиками, так и пользователями, возможностей — бесплатный пробный период для всех платных приложений.

Речь идёт о платных приложениях без подписки, для которых ранее в App Store не предлагалось привычных всем триальных версий. Изменённое правило номер 3.1.1 говорит, что для приложений можно оставлять бесплатный период, в который пользователи смогут опробовать возможности из встроенных покупок, в этот период функциональность приложения будет временно разблокирована.

Ранее пробный бесплатный период был доступен в App Store только для приложений с подпиской. Отсутствие возможности сделать полноценный триал было главным поводом для жалоб разработчиков и пользователей как в мобильном App Store, так и Mac App Store. Особенно жаловались на приложения под Mac, поскольку часто десктопные приложения более дороги, чем мобильные.