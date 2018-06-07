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Apple исправила главный недостаток App Store
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Apple исправила главный недостаток App Store 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Apple выпустила обновлённые инструкции для приложений App Store, принеся одну из самых ожидаемых как разработчиками, так и пользователями, возможностей — бесплатный пробный период для всех платных приложений.
Речь идёт о платных приложениях без подписки, для которых ранее в App Store не предлагалось привычных всем триальных версий. Изменённое правило номер 3.1.1 говорит, что для приложений можно оставлять бесплатный период, в который пользователи смогут опробовать возможности из встроенных покупок, в этот период функциональность приложения будет временно разблокирована.
Ранее пробный бесплатный период был доступен в App Store только для приложений с подпиской. Отсутствие возможности сделать полноценный триал было главным поводом для жалоб разработчиков и пользователей как в мобильном App Store, так и Mac App Store. Особенно жаловались на приложения под Mac, поскольку часто десктопные приложения более дороги, чем мобильные.
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