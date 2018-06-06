Ошибка MBR: что делать, если Windows не может быть установлен

Как мы уже рассказывали, начиная с Windows 8 современные компьютеры и ноутбуки используют новый UEFI вместо BIOS. Для запуска UEFI жесткий диск нужно форматировать не как раньше, в MBR (Master Boot Record), а в GPR (таблица разделов GUID). Эта ошибка обычно возникает при попытке установки последней версии Windows 10 на компьютере с более старой версией Windows.

Если вы хотите перейти от MBR к GPT, то необходимо полностью отформатировать жесткий диск. Обратите внимание, что все данные на жестком диске будут потеряны.

Итак, если необходимо, сохраните их и выберите все разделы по отдельности во время установки. Затем нажмите кнопку «Удалить».

Однако форматирование жесткого диска возможно только при установке Windows с USB-накопителя или использовании DVD-диска Windows. Вы не сможете переключиться с MBR на GPT, если запустите установку Windows из запущенной системы.

Переход с MBR на GPT Как правило, достаточно удалить отдельные разделы жестких дисков. Windows сам отформатирует диск с MBR на GPT. Если этого не произошло, вы должны провести форматирование самостоятельно. Запустите установку Windows и перейдите к моменту, когда вам будет предлагается указать, где вы хотите установить Windows.

Одновременное нажатие клавиш и открывает командную строку. Введите команду «diskpart» и подтвердите с помощью. Затем введите список дисков.

Посмотрите, какой номер имеет нужный жесткий диск. Если установлен только один жесткий диск, номер всегда равен «0».

Теперь введите команду «select disk 0». Для другого диска, естественно, введите соответствующий ему номер.

Теперь введите последовательно команды «clean», «convert gpt» и «exit».

Если вы нажмете «Обновить», то сможете, наконец, установить Windows 10 на жесткий диск своего компьютера. Читайте также: Интерфейс Windows 10 стал черно-белым — что делать?

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