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Google обновляет Gboard до версии 7.3. Что нового?
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Google обновляет Gboard до версии 7.3. Что нового? 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В конце мая разработчики Google выпустили апдейт фирменной клавиатуры компании. Приложение получило поддержку 16 языков и вдобавок научилось работать с GIF-файлами. Теперь программу ждёт более крупное обновление.
Gboard. Новые возможности
Новая бета-версия Gboard 7.3 начала распространяться накануне. Сотрудники 9to5google заглянули внутрь установочного файла и рассказали о готовящихся нововведениях. Некоторые из них могут не оказаться в релизной версии.
Обновлённое приложение ждёт режим экономии энергии. При активации этой функции клавиатура будет переключаться в тёмный режим и отключать некоторые анимации. К тому же ради сохранения заряда пользователи не смогут отправлять стикеры и Bitmoji. Ограничение снимается вручную.
Также Gboard научится анализировать свободный объём памяти. Если её будет недостаточно для загрузки новых стикеров, приложение об этом предупредит.
Разработчики экспериментируют с системой оптического распознавания символов. Как утверждают журналисты, программа определит надпись на фотографии и перенесёт текст в окно набора.
Наконец, пользователи смогут помечать любимые лайки для быстрого доступа. Сотрудники Google также тестируют функцию автоматического пробела после знаков препинания.
Для загрузки новой версии клавиатуры переходим по ссылке и соглашаемся на участие в программе тестирования. Обычные пользователи получат апдейт позже. Отзывами делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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