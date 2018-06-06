Google обновляет Gboard до версии 7.3. Что нового?

В конце мая разработчики Google выпустили апдейт фирменной клавиатуры компании. Приложение получило поддержку 16 языков и вдобавок научилось работать с GIF-файлами. Теперь программу ждёт более крупное обновление.

Gboard. Новые возможности

Новая бета-версия Gboard 7.3 начала распространяться накануне. Сотрудники 9to5google заглянули внутрь установочного файла и рассказали о готовящихся нововведениях. Некоторые из них могут не оказаться в релизной версии.

Обновлённое приложение ждёт режим экономии энергии. При активации этой функции клавиатура будет переключаться в тёмный режим и отключать некоторые анимации. К тому же ради сохранения заряда пользователи не смогут отправлять стикеры и Bitmoji. Ограничение снимается вручную.

Также Gboard научится анализировать свободный объём памяти. Если её будет недостаточно для загрузки новых стикеров, приложение об этом предупредит.

Разработчики экспериментируют с системой оптического распознавания символов. Как утверждают журналисты, программа определит надпись на фотографии и перенесёт текст в окно набора.

Наконец, пользователи смогут помечать любимые лайки для быстрого доступа. Сотрудники Google также тестируют функцию автоматического пробела после знаков препинания.

Для загрузки новой версии клавиатуры переходим по ссылке и соглашаемся на участие в программе тестирования. Обычные пользователи получат апдейт позже. Отзывами делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.