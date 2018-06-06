Ещё
Сапоги из «российских паспортов» взбесили Рунет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сапоги из «российских паспортов» взбесили Рунет 

Ридус 10 часов назад
Фото: instagram
В российском сегменте Сети бурно отреагировали на новость о том, что бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.
instagram
В настоящее время под фотографией необычных сапог в фотоблоге дизайнера оставлено более 350 комментариев, многие из которых выдержаны в крайне негативно ключе. Русскоязычные пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, советы прекратить заниматься дизайном, оскорбления и нецензурную брань. Но есть и восторженные реплики, а также упреки в попытке подражать известному российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому.
— Какая прелесть! Класс!
— Это издевательство видимо какое-то, эксперимент.
— Это вообще законно? Использование герба.
— И ведь какой-то даун купит такое.
— За Рубчинским слизывают, но это фейл какой-то.
— Самое интересное то, что никто из России не сможет себе их позволить.
Самые проницательные блогеры заподозрили в работе Демны Гвасалии политические мотивы. «Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии. Этим он говорит что ему плевать на Россию и российский паспорт!», — предположил один из пользователей Инстаграм.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как новинка от компании Adidas — красное спортивное платье с надписью «USSR» — вызвала осуждение властей Литвы, а саму немецкую компанию обвинили в «ностальгии по империи».
Еще раньше блогеры засмеяли и обозвали «бомжом» рэпера Канье Уэста за наряд «типичного алкоголика» — штаны из России.
Ридус: последние новости
Николай Соболев признал свое избиение инсценировкой «Пармезан»: Сеть посмеялась над оговоркой Бастрыкина о закрытии Instagram «Алиса» заговорила стихами Пушкина
Комментарии2  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН221
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост381
Россиянам хотят добавить еще один выходной день14
«Россия сможет занять Украину за несколько дней»120
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение