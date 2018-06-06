Сапоги из «российских паспортов» взбесили Рунет

В российском сегменте Сети бурно отреагировали на новость о том, что бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

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В настоящее время под фотографией необычных сапог в фотоблоге дизайнера оставлено более 350 комментариев, многие из которых выдержаны в крайне негативно ключе. Русскоязычные пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, советы прекратить заниматься дизайном, оскорбления и нецензурную брань. Но есть и восторженные реплики, а также упреки в попытке подражать известному российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому

— Какая прелесть! Класс!

— Это издевательство видимо какое-то, эксперимент.

— Это вообще законно? Использование герба.

— И ведь какой-то даун купит такое.

— За Рубчинским слизывают, но это фейл какой-то.

— Самое интересное то, что никто из России не сможет себе их позволить.

Самые проницательные блогеры заподозрили в работе Демны Гвасалии политические мотивы. «Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии . Этим он говорит что ему плевать на Россию и российский паспорт!», — предположил один из пользователей Инстаграм.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как новинка от компании Adidas — красное спортивное платье с надписью «USSR» — вызвала осуждение властей Литвы , а саму немецкую компанию обвинили в «ностальгии по империи».

Еще раньше блогеры засмеяли и обозвали «бомжом» рэпера Канье Уэста за наряд «типичного алкоголика» — штаны из России.