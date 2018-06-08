В Uber придумали, как выявлять пьяных клиентов через приложение

Сервис для онлайн-вызова такси Uber подал патентную заявку, в которой описывается технология, умеющая вычислять нетрезвых пассажиров. Функция, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, могла бы уведомлять водителей о потенциальном состоянии клиента.

В новом патенте Uber описывается система, которая запоминает привычки использования приложения. Со временем она будет способна определить аномальное поведение человека по ряду факторов — опечаткам, неточным нажатиям на кнопки и ссылки, скорости ходьбы, времени суток и месту вызова автомобиля.

Если ИИ посчитает, что человек пьян, ему может быть отказано в некоторых услугах, например в совместной поездке с другими людьми. А водителям, согласившимся подвезти нетрезвого пассажира, могут быть начислены бонусы.

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