Ещё
В Uber придумали, как выявлять пьяных клиентов через приложение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Uber придумали, как выявлять пьяных клиентов через приложение 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сервис для онлайн-вызова такси Uber подал патентную заявку, в которой описывается технология, умеющая вычислять нетрезвых пассажиров. Функция, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, могла бы уведомлять водителей о потенциальном состоянии клиента.
В новом патенте Uber описывается система, которая запоминает привычки использования приложения. Со временем она будет способна определить аномальное поведение человека по ряду факторов — опечаткам, неточным нажатиям на кнопки и ссылки, скорости ходьбы, времени суток и месту вызова автомобиля.
Если ИИ посчитает, что человек пьян, ему может быть отказано в некоторых услугах, например в совместной поездке с другими людьми. А водителям, согласившимся подвезти нетрезвого пассажира, могут быть начислены бонусы.
∎"Эстонский Uber" запланировал экспансию в Россию читайте также
Новая функция может помочь и в другом. По результатам недавнего расследования CNN, за последние четыре года в США было зафиксировано 103 случая сексуальных домогательств водителей Uber. Как свидетельствуют полицейские отчеты и судебные документы, многие пассажиры, ставшие жертвами домогательств, были пьяны, перед тем как сели в машину.
Вести.Ru: последние новости
Facebook случайно отключил приватный режим 14 миллионам человек iOS-приложения заработают на "маках" Visa извинилась за сбои
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Игоря Ляха34
Перехват российского корабля, запрет Земфиры и другие события дня19
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России216
Россиянам некуда девать деньги202
Умер Игорь Лях71
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение