В Uber придумали, как выявлять пьяных клиентов через приложение 

Сервис для онлайн-вызова такси Uber подал патентную заявку, в которой описывается технология, умеющая вычислять нетрезвых пассажиров. Функция, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, могла бы уведомлять водителей о потенциальном состоянии клиента.
В новом патенте Uber описывается система, которая запоминает привычки использования приложения. Со временем она будет способна определить аномальное поведение человека по ряду факторов — опечаткам, неточным нажатиям на кнопки и ссылки, скорости ходьбы, времени суток и месту вызова автомобиля.
Если ИИ посчитает, что человек пьян, ему может быть отказано в некоторых услугах, например в совместной поездке с другими людьми. А водителям, согласившимся подвезти нетрезвого пассажира, могут быть начислены бонусы.
∎"Эстонский Uber" запланировал экспансию в Россию читайте также
Новая функция может помочь и в другом. По результатам недавнего расследования CNN, за последние четыре года в США было зафиксировано 103 случая сексуальных домогательств водителей Uber. Как свидетельствуют полицейские отчеты и судебные документы, многие пассажиры, ставшие жертвами домогательств, были пьяны, перед тем как сели в машину.