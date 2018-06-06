Microsoft представила Windows Collaboration Displays для совместной работы

В рамках выставки Computex 2018 компанией Microsoft был представлен новый класс устройств под названием Windows Collaboration Displays. Визуально это обычные мониторы или моноблоки, однако технически они отличаются.

Новые устройства не имеют вычислительной системы внутри, зато оснащены целым набором датчиков. Поэтому их нельзя считать простыми дисплеями с большой диагональю и высоким разрешением.

Windows Collaboration Displays умеют определять присутствие людей в помещении, а также поддерживают мультитач. Управлять ими можно пальцами или стилусом. В Microsoft отметили, что новинка совместима с любым компьютером на базе Windows 10. Также дисплеи получили массив микрофонов для работы с голосовым помощником Cortana и камеры для видеосвязи.

Сферой применения таких дисплеев станут совместные проекты дизайнеров. При этом в Microsoft уточнили, что не будут сами выпускать такие устройства. Первые модели в этом году представят компании Sharp и Avocor.