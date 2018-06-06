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Instagram разрешит публикацию часовых видео
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Instagram разрешит публикацию часовых видео 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: The Blueprint
Команда популярного фото-сервиса Instagram может значительно увеличить лимит на продолжительность публикуемых пользователями видео. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.
По данным издания, вскоре пользователи Instagram смогут загружать ролики продолжительностью до одного часа. Для сравнения, на данный момент ограничение для обычных видео в ленте Instagram составляет 1 минуту, а в «Историях» — 15 секунд. Также можно записать трансляцию в прямом эфире, а затем сохранить её, тогда данные лимиты не действуют.
The Wall Street Journal отмечает, что компания пока фокусируется на публикации видео с вертикальной ориентацией для «Историй», но к моменту запуска это может и измениться.
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