Яндекс научил Браузер экономить энергию

Команда разработчиков Яндекс. Браузера сообщила о запуске новой функции в десктопной версии браузера. В Яндекс. Браузере появился режим энергосбережения. Как обещают разработчики, в этом режиме браузер потребляет меньше ресурсов, позволяя ноутбуку дольше работать без подзарядки.

Яндекс. Браузер включает режим энергосбережения, когда компьютер отключается от электросети. Он выключает анимацию фона и интерфейса, обновляет картинку на экране не 60, а 30 раз в секунду, ограничивает активность фоновых вкладок, старается использовать видеокарту, а не центральный процессор для обработки видео и ищет другие возможности сократить потребление энергии.