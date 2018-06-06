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В «Яндекс. Браузер» добавили режим энергосбережения — с ним компьютер может работать до 30% дольше
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В «Яндекс. Браузер» добавили режим энергосбережения — с ним компьютер может работать до 30% дольше 

RB.ru 2 часа назад
«Яндекс. Браузер» в режиме энергосбережения позволит увеличить время работы до 30%, утверждают в компании.
Экономия ресурсов начинается при отключении компьютера от электросети: браузер выключает анимацию фона и интерфейса, обновляет картинку на экране не 60, а 30 раз в секунду, ограничивает активность фоновых вкладок и старается использовать для обработки видео видеокарту, а не центральный процессор, рассказали в «Яндексе».
В режиме энергосбережения «Яндекс. Браузер» продолжает выполнять свои обычные функции — открывает сайты, показывает видеоролики и обеспечивает безопасность пользователей, отметил руководитель десктопного «Яндекс. Браузера» Роман Иванов.
Во время теста сайта iXBT.com ноутбук с «Яндекс. Браузером» в режиме энергосбережения проработал дольше, чем с другими браузерами, добавили в пресс-службе компании. Действия пользователей на сайте имитировала специальная программа, при этом измерялось время, за которое разряжается батарея.
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