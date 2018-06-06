В iOS 12 наконец-то исправили баг со скриншотами на iPhone X

В iOS 12 наконец-то исправили баг со скриншотами на iPhone XОдной из главных недоработок iOS 11 на iPhone X можно смело назвать процедуру создания скриншотов. Выполняется она путем синхронного нажатия кнопки Power и увеличения громкости.

Проблема заключается в том, что в момент, когда пользователь берет смартфон со стола, он нередко прикасается к устройству как раз в районе тех самых клавиш. Как результат, происходит случайное создание скриншотов.

В iOS 12 Apple исправила данную оплошность.

Теперь для создания скриншота есть дополнительное требование. Вы можете воспользоваться комбинацией Power + Увеличение громкости, но только после того, как дисплей iPhone X проработает несколько секунд.

Это изменение избавит пользователей от случайных скриншотов в моменты, когда смартфон лежит в кармане брюк или сумке.