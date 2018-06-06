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В iOS 12 наконец-то исправили баг со скриншотами на iPhone X
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В iOS 12 наконец-то исправили баг со скриншотами на iPhone X 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В iOS 12 наконец-то исправили баг со скриншотами на iPhone XОдной из главных недоработок iOS 11 на iPhone X можно смело назвать процедуру создания скриншотов. Выполняется она путем синхронного нажатия кнопки Power и увеличения громкости.
Проблема заключается в том, что в момент, когда пользователь берет смартфон со стола, он нередко прикасается к устройству как раз в районе тех самых клавиш. Как результат, происходит случайное создание скриншотов.
В iOS 12 Apple исправила данную оплошность.
Теперь для создания скриншота есть дополнительное требование. Вы можете воспользоваться комбинацией Power + Увеличение громкости, но только после того, как дисплей iPhone X проработает несколько секунд.
Это изменение избавит пользователей от случайных скриншотов в моменты, когда смартфон лежит в кармане брюк или сумке.
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