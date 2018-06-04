Ещё
Apple показала новую macOS: как она изменит «маки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple показала новую macOS: как она изменит «маки» 

Вести.Ru 4 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы для «маков» — macOS 10.14 (Mojave). Названа она так в честь Мохаве — обширной пустыни на юге штата Калифорния. Об этом было объявлено на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC).
Улучшения macOS 10.14 довольно мелкие, и касаются всего понемногу. Старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги начал рассказ с темной темы оформления. У пользователей появится возможность инвертировать цвета чего угодно. В черный, к примеру, можно будет перекрасить не только док или строку меню, но и фон окон Finder, «Календаря» или «Фото». Как заявил Федериги, ради этого дизайнерам Apple пришлось перерисовать все кнопки и цветовые схемы macOS.
Функция Dynamic Desktop автоматически меняет фоновое изображение рабочего стола в зависимости от времени суток. В Finder появились «стопки» (Stacks) — группировка файлов по расширению, дате создания, атрибутам, тегам и другим параметрам. В новом режиме, Gallery View, можно просматривать миниатюры изображений.
∎Apple пообещала ускорить старые iPhone в полтора—два раза читайте также
В новую macOS были перенесены некоторые iOS-приложения: News (пока только в США, Великобритании и Австралии), «Акции» для просмотра курса валют, «Диктофон» и «Дом». Возможности программ те же, что на «айфоне»: пользователи могут управлять «умными» приборами с компьютера, записывать аудиозаметки и прослушивать их на i-устройствах.
Вести.Ru: последние новости
Instagram разрастется с минуты до часа Бастрыкин: закрытие Telegram поможет информбезопасности детей За выдачу ссылок на запрещенные сайты будут штрафовать на 700 тысяч
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине609
Россия возрождает «проклятье» флота США248
«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции56
«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России143
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве124
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение