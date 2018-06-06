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Зрители возмутились худобой участников телешоу
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Зрители возмутились худобой участников телешоу 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: itv.com
Поклонники реалити «Остров любви» (Love Island) пришли в ярость из-за идеальных фигур участников нового сезона. Зрители решили, что однообразными «модельными» формами конкурсантов создатели намекают полным людям, что они недостойны любви.
В начале июня на британском телевидении вышла первая серия обновленного шоу. После трансляции эпизода Twitter наводнили гневные комментарии фанатов телепередачи, которые заявили, что эти конкурсанты не вызывают у них никакого доверия, так как они слишком «идеальны».
«Девушки в нынешнем "Острове любви" выглядят очень красиво, но мне кажется неправильным, что там никогда не бывает более-менее неформатных девчонок или со спортивной фигурой, — у них всегда шестой модельный размер. Я уверена, этим парням бы понравились большие задницы и бедра», — заявила британка Холи Кокерилл (Holly Cockerill). «А тело модели Victoria Secret теперь обязательный пункт для подачи заявки на участие? Обязательно должны быть вариации разных форм и размеров, это шоу о любви, а не о внешнем виде. Вот еще одна причина, почему общество зашугано, а девочки размера больше десятого чувствуют себя жирными», — поддержала ее девушка под ником Ell.
Подобное однообразие стало поводом для шуток. Постоянная зрительница шоу Клео Хардинг (Cleo Harding) сделала коллаж из однообразных портретов участниц.
Некоторые пользователи отметили, что эта проблема касается не только девушек, но и парней: по их наблюдениям, ни у одного из конкурсантов мужского пола нет на животе ни капли жира. Юзеры пришли к выводу, что посыл создателей состоит в том, что лишь стройные парни и девушки заслуживают любви.
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