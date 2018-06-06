Facebook перекроет доступ Huawei к персональным данным 

Компания Facebook собирается до конца недели разорвать соглашение с китайской компанией Huawei, пишет The New York Times. В 2010 году стороны договорились о доступе к пользовательским данным.
Американская разведка заявила, что китайская компания Huawei угрожает национальной безопасности, поскольку тесно сотрудничает с властями КНР.
Соглашение о доступе к персональным данным у Facebook заключено также с китайскими Lenovo, Oppo и TCL.
В Facebook заявили, что все данные, которыми компания делилась с Huawei, оставались на телефонах пользователей, а не на серверах компании. Китайским производителям был предоставлен такой же доступ к персональным данным, как и другим пользователям, в том числе Amazon, Apple, BlackBerry и Samsung.
Ранее сообщалось, что Facebook уличили в тайной передаче данных пользователей.
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