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Хакеры похитили данные пользователей соцсети MyHeritage
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Хакеры украли данные почти 100 млн пользователей соцсети MyHeritage 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хакеры украли данные более 92 миллионов пользователей социальной сети MyHeritage, они находились на стороннем частном сервере, сообщается в заявлении компании.
Как отмечается в документе, сотрудник безопасности MyHeritage обнаружил файл, содержащий электронные адреса пользователей и их хэшированные пароли, то есть пароли, графические символы которых конвертированы посредством алгоритма в цифровую комбинацию, на стороннем частном сервере. Сразу после получения файла группа информационной безопасности MyHeritage проанализировала его и начала расследование.
"MyHeritage не хранит пароли пользователей, только их односторонний хэш, который является индивидуальным для каждого пользователя. Это значит, что кто-либо, получивший хэшированный пароль, не имеет реального пароля", — отмечается в заявлении.
У компании нет свидетельств того, что данные в файле были когда-либо использованы. Другие данные, такие как информация о кредитных картах, не хранятся на сервере компании. Другие типы конфиденциальных данных, как семейные древа и данные ДНК хранятся на отдельных системах в MyHeritage и не попали в украденный файл, отмечается в сообщении компании.
MyHeritage — семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, созданные в 2003 году. MyHeritage предлагает пользователям составить генеалогическое древо и определить с помощью теста ДНК, к какой этнической группе и географическому региону принадлежали их предки.
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