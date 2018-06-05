Хакеры похитили данные пользователей соцсети MyHeritage

Хакеры украли данные почти 100 млн пользователей соцсети MyHeritage

Хакеры украли данные более 92 миллионов пользователей социальной сети MyHeritage, они находились на стороннем частном сервере, сообщается в заявлении компании.

Как отмечается в документе, сотрудник безопасности MyHeritage обнаружил файл, содержащий электронные адреса пользователей и их хэшированные пароли, то есть пароли, графические символы которых конвертированы посредством алгоритма в цифровую комбинацию, на стороннем частном сервере. Сразу после получения файла группа информационной безопасности MyHeritage проанализировала его и начала расследование.

"MyHeritage не хранит пароли пользователей, только их односторонний хэш, который является индивидуальным для каждого пользователя. Это значит, что кто-либо, получивший хэшированный пароль, не имеет реального пароля", — отмечается в заявлении.

У компании нет свидетельств того, что данные в файле были когда-либо использованы. Другие данные, такие как информация о кредитных картах, не хранятся на сервере компании. Другие типы конфиденциальных данных, как семейные древа и данные ДНК хранятся на отдельных системах в MyHeritage и не попали в украденный файл, отмечается в сообщении компании.

MyHeritage — семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, созданные в 2003 году. MyHeritage предлагает пользователям составить генеалогическое древо и определить с помощью теста ДНК, к какой этнической группе и географическому региону принадлежали их предки.