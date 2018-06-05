Google Pixel 3: прощай, компактность

Диагональ дисплея Google Pixel 3 вырастет до 5,3 дюйма против 5 дюймов у модели актуального поколения, что почти наверняка отразится на габаритах корпуса новинки и вызовет негативную реакцию среди потребителей. Об этом именитый инсайдер OnLeaks, получивший информацию от осведомленных источников, написал в себя в Twitter.

Намерение Google нарастить диагональ старшей модели понятно и очевидно. Поскольку производитель планирует минимизировать толщину рамок по периметру корпуса, дополнительные 0,2 дюйма не должны повлиять на размеры смартфона. Другое дело младшая модель, которая, скорее всего, не сможет похвастать компактностью предшественника и будет ощущаться в большей мере как фаблет, нежели компактное решение.

Ожидается, что Pixel 3 и Pixel 3 XL представят в октябре одновременно с релизом Android P. Смартфоны получат восьмиядерные процессоры Snapdragon 845 и, вероятно, по 4/6 ГБ оперативной памяти. С большой долей вероятности, производство новинок будет поручено HTC, мобильное подразделение которое с недавних пор принадлежит Google.

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