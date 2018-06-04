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Apple показала новую macOS: как она изменит «маки»
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Apple показала новую macOS: как она изменит «маки» 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы для «маков» — macOS 10.14 (Mojave). Названа она так в честь Мохаве — обширной пустыни на юге штата Калифорния. Об этом было объявлено на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC).
Улучшения macOS 10.14 довольно мелкие, и касаются всего понемногу. Старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги начал рассказ с темной темы оформления. У пользователей появится возможность инвертировать цвета чего угодно. В черный, к примеру, можно будет перекрасить не только док или строку меню, но и фон окон Finder, «Календаря» или «Фото». Как заявил Федериги, ради этого дизайнерам Apple пришлось перерисовать все кнопки и цветовые схемы macOS.
Функция Dynamic Desktop автоматически меняет фоновое изображение рабочего стола в зависимости от времени суток. В Finder появились «стопки» (Stacks) — группировка файлов по расширению, дате создания, атрибутам, тегам и другим параметрам. В новом режиме, Gallery View, можно просматривать миниатюры изображений.
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В новую macOS были перенесены некоторые iOS-приложения: News (пока только в США, Великобритании и Австралии), «Акции» для просмотра курса валют, «Диктофон» и «Дом». Возможности программ те же, что на «айфоне»: пользователи могут управлять «умными» приборами с компьютера, записывать аудиозаметки и прослушивать их на i-устройствах.
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