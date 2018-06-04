Apple показала новую macOS: как она изменит «маки»

Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы для «маков» — macOS 10.14 (Mojave). Названа она так в честь Мохаве — обширной пустыни на юге штата Калифорния. Об этом было объявлено на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC).

Улучшения macOS 10.14 довольно мелкие, и касаются всего понемногу. Старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги начал рассказ с темной темы оформления. У пользователей появится возможность инвертировать цвета чего угодно. В черный, к примеру, можно будет перекрасить не только док или строку меню, но и фон окон Finder, «Календаря» или «Фото». Как заявил Федериги, ради этого дизайнерам Apple пришлось перерисовать все кнопки и цветовые схемы macOS.

Функция Dynamic Desktop автоматически меняет фоновое изображение рабочего стола в зависимости от времени суток. В Finder появились «стопки» (Stacks) — группировка файлов по расширению, дате создания, атрибутам, тегам и другим параметрам. В новом режиме, Gallery View, можно просматривать миниатюры изображений.

∎Apple пообещала ускорить старые iPhone в полтора—два раза читайте также