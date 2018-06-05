8 провалов с WWDC 18. И всего 5 побед

8 провалов с WWDC 18. И всего 5 победСовсем недавно завершилась ключевая презентация для разработчиков WWDC 18. Все самое интересное с прошедшего мероприятия можно найти здесь.

Пришло время подвести итоги и посмотреть, чем же удивили и разочаровали нас Кук и компания.

Начнем с хорошего, а было такого не так и много. Пришлось буквально выискивать лучи света в мрачной презентации темной macOS.

Змейзинг №1: Быстрое вступление

Apple перестали долго запрягать и начали сразу говорить о главном. Тем, кто не любит двухчасовые посиделки перед монитором, можно было уделить лишь 20-30 минут времени, чтобы узнать все самое интересное.

Даже стартовый блок со статистикой и сравнением iOS с Android получился довольно скромным и коротким. Несколько цифр о количестве приложений, суммах выплат разработчикам и все, нам уже показывают новую iOS 12.

Всегда бы так, осенью ждем новый iPhone в первой четверти часа презентации.

Змейзинг №2: Повышение производительности и стабильности в iOS Пока рано делать выводы, мы можем воспользоваться лишь первыми тестовыми версиями системы, но уже сам факт того, что в Apple указали повышение производительности в качестве фишки iOS не может не радовать.

Минимальное количество новшеств в iOS 12 позволяет надеяться на то, что целый год команда разработчиков чистила и шлифовала код, чтобы он работал быстрее и стабильнее предыдущих версий системы.

Список поддерживаемых устройств определенно радует. Обновить можно будет любой девайс с iOS 11. Посмотрим, как заработают старые iPhone 5s и iPhone 6.

Змейзинг №3: групповые звонки по FaceTime

Только представьте: до 32 пользователей в одной конференции. Это же можно собрать в видео-чате треть игроков из сессии в PUBG.

Если серьезно, групповые звонки — отличный инструмент для бизнеса, общения с родственниками, презентаций и конференций.

Здорово реализовано автоматическое выделение спикера. Если все пользователи будут молчать, а один говорить, то его канал будет считаться главным и изображение увеличится на экранах других пользователей.

Змейзинг №4: Dolby Atmos в Apple TV Появление принципиально новой технологии в повседневном гаджете всегда радует. Dolby Atmos на голову выше распространенных способов трансляции звука.

Сейчас для создания эффектов записывают несколько звуковых дорожек с разным балансом в сторону того или иного динамика, а Dolby Atmos предусматривает размещение звуковых образов в пространстве в соответствии с замыслом звукорежиссера.

При наличии хорошей акустики эффект присутствия ощущается намного сильнее. Подобная фишка начала появляться в кинотеатрах примерно 4-5 лет назад. Сейчас это доступно в любой квартире.

С Apple TV можно начинать строить кинотеатр у себя дому. Поддержка 4K и HDR уже есть, теперь и Dolby Atmos завезли. Хороший экран плюс годная акустика и прощайте тесные кинотеатры с жующими попкорн соседями.

Змейзинг №5: iOS приложения на Mac На исходе второго часа довольно скучной презентации я на миг поверил в чудо. Когда на большом экране появился вопрос о возможном слиянии iOS и macOS, я уже представлял главную фишку WWDC 18.

Ей могла бы стать кроссплатформенная система, позволяющая создавать универсальные приложения для iPhone и Mac.

Чуда не произошло, купертиновцы дали четкий ответ по поводу планов по сближению iOS и macOS:

Вместо этого пользователям показали одностороннюю реализацию идеи. На Mac можно будет запускать iOS приложения. Программы будут иметь привычный мобильный внешний вид, но управление будет происходить при помощи мыши и клавиатуры.

Пока сложно говорить, как именно будет реализован запуск приложений и что придется дорабатывать создателям программ, но сама возможность создавать приложения для iOS и macOS заслуживает небольшой эмейзинг.

Вот такой скудный набор плюсов удалось выжать из двух с лишним часов презентации.

Фейл №1: Главная фишка iOS 12 — обновленный ARKit?

Почему презентацию новой iOS начали именно с этого? Четверть часа рассказывали, как здорово работает дополненная реальность в новой системе.

При этом единственную полезную идею, превращающую iPhone в универсальный измеритель, бережно позаимствовали у разработчиков из App Store.

А потом еще и специалистов из LEGO пригласили для наглядной демонстрации. Это же так здорово собраться с друзьями и вместе поиграть в виртуальный конструктор на экранах своих гаджетов.

Нет уж! Лучше купить настоящую коробку LEGO и собрать его в веселой компании. Хоть немного отдохнете от своих гаджетов.

Фейл №2: Siri будит шпионить за пользователями

Сегодня практически все пользователи мобильных гаджетов понимают, что их данные легко могут попасть в чужие руки. Сливом информации и встроенными в ПО шпионами никого не удивишь.

Вместо того, чтобы успокоить публику и показать действенную защиту для конфиденциальной информации, в Apple решили еще больше усугубить ситуацию. Новая фишка Siri позволяет ассистенту контролировать действия пользователя и поступать по заранее заложенным алгоритмам.

В качестве крутой фишки нам показали, как ассистент сам включает режим Не беспокоить, если пользователь упомянул в переписке с другом, что сильно занят.

Siri теперь не только постоянно слышит пользователей, но и читает их переписку.

А что, если владелец iPhone соврет в переписке, а на самом деле окажется в ситуации, когда принять входящий вызов будет важно?

Собираемые Siri данные, как всегда, будут бережно складироваться на серверах Apple.

Фейл №3: Где реальные фишки iOS?

Крупное обновление мобильной операционной системы все больше напоминает минорные апдейты. То, что раньше тихо выкатывали раз в три-четыре месяца, сейчас с помпой представляют на ежегодной презентации.

Как можно было не подсмотреть несколько идей в мире умирающего джейлбрека или банально не заглянуть на конкурентный Android?

Можно было доработать штатную звонилку, чтобы входящий вызов не прерывал работу с гаджетом, заменить огромный индикатор громкости, сделать настраиваемую панель управления, добавить больше настроек в камеру, сделать хоть несколько настроек для режима энергосбережения.

Даже банальный двухоконный режим на iPhone вызвал бы множество противоречий, но, определенно, потянул бы на звание серьезного нововведения.

Фейл №4: кому нужны Акции, Новости и Диктофон на iPad?

В Apple так долго выстраивали сценарии использования гаджетов и разделяли стандартные приложения, что все уже привыкли выполнять определенные действия на соответствующем аппарате.

Когда пользователи смирились и приняли сторону Apple, купертиновцы неожиданно начали отходить от своих устоев.

Владельцам iPad снисходительно разрешили смотреть курс акций, читать новости и записывать звуки вокруг. Лучше бы Калькулятор и Погоду перенесли или это нас ждет в iOS 13?

Фейл №5: Pride-тему впервые затронули на таком мероприятии

Во время презентации watchOS произошёл довольно необычный инцидент.

На большом экране показали часы с циферблатами и ремешками с эмблемой ЛГБТ-сообщества, что вызвало неоднозначную реакцию зала.

Подобную тему точно не следует выносить на такие серьезные мероприятия, вызывая резонанс в обществе.

Фейл №6: темная тема только в macOS

Если в компании пришли к выводу, что черный интерфейс имеет место на существование, то почему подобная фишка досталась лишь macOS?

Пользователи в один голос требуют темную тему на iPhone, экспериментируют с умной инверсией и с завистью смотрят на черный интерфейс Android на OLED-матрицах, а Apple вместо этого выпускает черный интерфейс для Mac.

Куда логичнее было бы продублировать фишку на обоих платформах.

Фейл №7: Где реальные фишки macOS?

Если в случае с iOS презентация новшеств заняла почти час времени, при этом заявили серьезную оптимизацию «под капотом», то с macOS все гораздо проще.

Серьезных фишек даже с десяток не наберется, про повышение стабильности и производительности никто не говорит, складывается впечатление, что все разработчики целый год красили файлы графического интерфейса в Photoshop.

Ни одной годной фишки для Safari, отсутствие новшеств в Mail и неизменная Siri на Mac — вот итог года работы специалистов компании.

После небольших изменений в High Sierra откровенно ждали большего. Похоже, что сложившийся двухгодичный цикл выпуска крупных обновлений macOS растягивается.

Фейл №8: Нет «железных» новинок

В презентацию iPhone SE верили лишь самые отчаянные, а вот минорное обновление MacBook уж точно напрашивалось. А что там с Mac mini и Mac Pro, о них можно забыть?

Где обещанные год назад AirPower и зарядный кейс для AirPods? А еще много слухов было про бюджетную модель HomePod с адекватным ценником.

Ничего такого нам не показали, намекая, что все лучшее уже не прилавках Apple Store.

Вот такие неутешительные итоги прошедшей презентации: полторы инновации на десять недоработок.

Грустно и печально, ждем осени!