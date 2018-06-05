Ещё
Как быстро загрузить видео с YouTube на iPhone или iPad
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как быстро загрузить видео с YouTube на iPhone или iPad 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Многие часто попадают в ситуацию, когда необходимо быстро скачать видео с YouTube или других видеохостингов на iPhone или iPad. Стандартное приложение такую возможность не дает, поэтому выход один — искать сторонние решения, которую зачастую доступны либо платно, либо «условно бесплатно». Тем не менее качественные бесплатные решения найти можно.
Одно из таких — приложение AnyTrans, которое обладает многими полезными функциями, и одна из них — загрузка любых видео с сервисов вроде YouTube, Vimeo и даже Instagram. Функцию можно использовать как для работы, так и для развлечений — например, загрузить подборку роликов с любимого канала на iPad, чтобы впоследствии смотреть их без надобности подключения к интернету (в самолете, поезде и так далее).
Достаточно скопировать ссылку на нужное видео в буфер обмена (она сама вставится в приложение) и нажать на кнопку загрузки.
Удобно, что перенести загруженный ролик на iPhone или iPad можно в этом же приложении, поскольку это полноценная замена iTunes. Никакой долгой синхронизации, все ясно и понятно. Захотели скинуть фотки с отпуска — выбрали соответствующий пункт меню, папку, в которую нужно их переместить на iPhone, — и все! За минуту вся коллекция снимков будет перенесена с компьютера на смартфон.
Загрузить приложение можно совершенно бесплатно по ссылке ниже, есть версия как под Mac, так и для Windows. Многие возможности, в том числе загрузка видео с YouTube и других сервисов, доступны в бесплатной версии, за дополнительную функциональность разработчики уже попросят деньги.
Кстати, недавно разработчики приложения выпустили новое программное обеспечение AnyTrans for Cloud. С его помощью пользователи могут безопасно передавать файлы, управлять, синхронизировать и совместно использовать все документы с помощью «облаков». В честь этого разработчики устроили конкурс, в рамках которого можно выиграть последний iPad или умную колонку Google Home.
Название: AnyTrans Издатель/разработчик: iMobie Inc Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Да Совместимость: Windows, OS X Ссылка: Установить
Apple Insider: последние новости
Вышли первые бета-версии iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 и macOS Mojave Facebook мог 10 лет передавать Apple и другим компаниям данные пользователей Что нового в watchOS 5
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1106
США официально обвинили в военных преступлениях178
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей189
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ150
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности118
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение