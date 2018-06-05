Как быстро загрузить видео с YouTube на iPhone или iPad

Многие часто попадают в ситуацию, когда необходимо быстро скачать видео с YouTube или других видеохостингов на iPhone или iPad. Стандартное приложение такую возможность не дает, поэтому выход один — искать сторонние решения, которую зачастую доступны либо платно, либо «условно бесплатно». Тем не менее качественные бесплатные решения найти можно.

Одно из таких — приложение AnyTrans, которое обладает многими полезными функциями, и одна из них — загрузка любых видео с сервисов вроде YouTube, Vimeo и даже Instagram. Функцию можно использовать как для работы, так и для развлечений — например, загрузить подборку роликов с любимого канала на iPad, чтобы впоследствии смотреть их без надобности подключения к интернету (в самолете, поезде и так далее).

Достаточно скопировать ссылку на нужное видео в буфер обмена (она сама вставится в приложение) и нажать на кнопку загрузки.

Удобно, что перенести загруженный ролик на iPhone или iPad можно в этом же приложении, поскольку это полноценная замена iTunes. Никакой долгой синхронизации, все ясно и понятно. Захотели скинуть фотки с отпуска — выбрали соответствующий пункт меню, папку, в которую нужно их переместить на iPhone, — и все! За минуту вся коллекция снимков будет перенесена с компьютера на смартфон.

Загрузить приложение можно совершенно бесплатно по ссылке ниже, есть версия как под Mac, так и для Windows. Многие возможности, в том числе загрузка видео с YouTube и других сервисов, доступны в бесплатной версии, за дополнительную функциональность разработчики уже попросят деньги.

Кстати, недавно разработчики приложения выпустили новое программное обеспечение AnyTrans for Cloud. С его помощью пользователи могут безопасно передавать файлы, управлять, синхронизировать и совместно использовать все документы с помощью «облаков». В честь этого разработчики устроили конкурс, в рамках которого можно выиграть последний iPad или умную колонку Google Home.

Название: AnyTrans Издатель/разработчик: iMobie Inc Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Да Совместимость: Windows, OS X Ссылка: Установить