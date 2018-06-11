5 платных приложений с большой скидкой. Это временно

Это временноПервая подборка приложений с большой скидкой на этой неделе. Предложение ограничено по времени, поэтому поспеши.

В материал попали черно-белый квест, динамичный раннер, качественный медиаплеер, первая и вторая эволюция игр. Две последние игры особенно рекомендую.

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White Night — черно-белый квест

Ты в загадочном лесу и не помнишь, как попал сюда. Твоя тачка куда-то пропала, поэтому находишь убежище в старом зловещем особняке неподалеку. Похоже, эта идея была ошибкой.

Выдохнув, набираешься храбрости и решаешь исследовать мрачное прошлое дома. Постепенно пробираешься в его глубь и получаешь все больше информации обо всем, что находится внутри него.

По сюжету игра ближе к ужасам. Поэтому рекомендовать ее мнительным я бы не стал. Поклонники жанра подчеркивают, она пробирает до косточек, дергает за ниточки нервов, но не отпускает до последнего.

Мне понравился стиль игры. Разработчики одели нуарную историю в черно-белые цвета, и такой прикид ей пришелся к лицу.

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Atom Run — динамичный раннер

Ты берешь под контроль робота, который лучше всего умеет двигать ногами, и оказываешься в ретро-футуристичном механическом мире. Здесь ты будешь не только бегать, но и прыгать, толкать и избегать препятствий. Главное — не бойся умереть, воскреснешь.

А где все люди? Оказывается, в 2264 человечество погибло, и на планете остались только роботы. Из-за воздействия радиации большинство оказалось неуправляемыми, но один стал исключением. Его зовут Илго, и он в главной роли.

С ним под контролем ты будешь собирать атомы, чтобы восстановить жизнь на Земле. Начинай действовать уже сейчас, время на таймере жизни планеты уверенно подходит к концу.

Скачать в App Store (229 > 75 руб.)

Studio Music Player — качественный медиаплеер

Обрати внимание, этот плеер не работает с Apple Music. Если это критично, пропускай.

Разработчики приложения обещают повысить качество воспроизведения музыки конкретно в твоих наушниках. Для этого они придумали несколько десятков настроек эквалайзера, которые лучше всего подходят под определенные модели.

Программа видит музыку, которую ты вручную зальешь через iTunes. Если стриминговые сервисы тебе не близки, пробуй.

В плеере мне не нравится интерфейс, у него откровенно устаревший дизайн, но аудиофилам это не будет важно.

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👍 Evoland — первая эволюция игр Одна из моих самых любимых игр. Она рассказывает историю развития отрасли электронных развлечений — от монохрома к полному 3D.

Ты станешь участником веселого интерактивного приключение, которое будет меняться внешне по мере прохождения. Оно будет постоянно отсылаться к популярным играм из прошлого и даже становиться ими.

По мере прохождения собирай звезды, которые спрятаны в укромных уголках. Найти все мне пока не удалось, но разработчики обещают сюрприз.

Игра мне больше всего нравится постоянным изменением геймплея, именно поэтому она никогда не надоедает.

Скачать в App Store (379 > 29 руб.)

👍 Evoland 2 — вторая эволюция игр Сиквел предыдущей игры эксплуатирует похожую концепцию, но ход геймплея раскручивается не только вокруг развития геймерской индустрии — здесь более осмысленный сюжет с перемещениями во времени, который будет бросать тебя по эпохам в разной графике: Game Boy, 8-ми и 16-битной, а также 3D.

В центре истории оказывается Куро, который будет бороздить эти миры вместе с подружкой Финой.

Они поменяют прошлое, чтобы исправить будущее, встретятся с другими персонажами, прогуляются по лесам с опасными белками и увидят порождение преисподней.

Игра лихо превращается то в РПГ, то в квест, то в музыкальную ритмику, то в платформер. Иногда она предлагает сразиться с противником в стиле файтинга, а изредка даже разобраться с камушками в формате 3-х в ряд.

В тему: Прохожу долгожданную игру Evoland 2. Стоит скачать

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