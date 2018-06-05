Как управлять компьютером удаленно

Windows 10 включает в себя все необходимые функции для получения доступа к другому компьютеру с установленной Windows и удаленного управления им в пределах локальной сети или через Интернет. Для этого используется компонент системы «Подключение к удаленному рабочему столу». С помощью этого приложения вы мгновенно устанавливаете связь с другим компьютером и работаете так, как будто сидите перед ним.

В настройках вы даже можете указать, какие программы должны запускаться вместе с системой. Подробности подключения посредством удаленного управления описаны на этой и следующей страницах. Кроме того, в магазине Windows Store доступно приложение «Remotedesktop». Оно подходит для использования на планшете, но не обладает возможностями тонкой настройки.

Для создания удаленного подключения к другому компьютеру под управлением Windows, операционная система ПК, к которому осуществляется подключение, должна поддерживать функцию «Хост удаленного рабочего стола» («Remote Desktop Host»). В стандартной версии Windows эта функция не предусмотрена; для этого на ПК, к которому осуществляется подключение, должна быть установлена Windows Pro или Windows Enterprise. Удаленное управление невозможно и на компьютере с версией Home Edition, а также на планшете, работающем на «урезанной» RT-версии. В этом случае приходится применять утилиту Team Viewer.

Установка подключения к удаленному рабочему столу Windows

Наберите в строке поиска панели задач первые буквы «уда». В перечне результатов отображается пункт «Подключение к удаленному рабочему столу». Щелкните по нему для запуска компонента. После этого автоматически загружается рабочий стол и появляется диалоговое окно «Подключение к удаленному рабочему столу».

Ввод имени компьютера или IP-адреса

В дальнейшем мы исходим из того, что компьютеры принадлежат одной и той же сети. Для подключения к другой системе введите в поле «Компьютер» IP-адрес или имя компьютера, с которым необходимо создать соединение, и нажмите «Подключить».

Установка соединения

Если ПК, к которому вы хотите подключиться, работает на ОС Windows, то появится диалоговое окно «Безопасности Windows». Выберите аккаунт пользователя, под которым вы хотите войти в систему, и подтвердите кнопкой «Подключить». Введите имя пользователя и пароль, а затем щелкните «ОК».

Ошибки при подключении

Возможно, в новом окне появится предупреждение о сертификате. Закройте это сообщение, нажав «Да». Если вы по-преж­нему получаете сообщения об ошибке, проверьте, разрешена ли в системе, к которой происходит подключение, возможность использования удаленного управления. Соответствующие настройки находятся в разделе «Панель управления | Система и безопасность | Разрешить удаленный доступ».

Дополнительные настройки

Щелкнув в первом диалоговом окне («Подключение к удаленному рабочему столу») по опции «Показать параметры», можно изменить стандартные настройки соединения, например, разрешение экрана и необходимую скорость соединения, или задать программы, которые должны автоматически запускаться при подключении.

Удаленный доступ с помощью Remotedesktop

Если вы предпочитаете работать на планшете, установите приложение Remotedesktop из магазина Windows Store. Запустите его, введите IP-адрес или имя целевой системы, коснитесь кнопки «Подключить», укажите данные для входа и создайте удаленное подключение.

Читайте также: Мой роутер взломан? Как это выяснить

Как обнаружить и исправить неполадки в работе Windows 10 Windows: что делать, если SD-карта не распознается Фото: Fabian Plenk