«Молодежный» смартфон обновляют до Oreo

Хотя компанией Google недавно была показана новая версия популярнейшей мобильной ОС — Android P, до финального релиза этой программной платформы еще далеко, и целому ряду смартфонов только предстоит обновление до Android Oreo. На этот раз до Android Oreo обновляется «молодежный» смартфон от компании, являющейся третьим поставщиком устройств этой популярной категории на мировой рынок.

Китайский вендор смартфонов, компания Huawei, анонсировал начало предоставления обновления до EMUI 8.0 своего смартфона Huawei Nova Youth Edition. Название этого смартфона можно перевести примерно как «Молодежная версия Huawei Nova». Программная оболочка EMUI 8.0 основана на операционной системе Android 8.0 Oreo. Смартфон, программное обеспечение которого обновляется, является предназначенной для рынка Китая версией Huawei P10 Lite, выпущенной в марте минувшего года и поставлявшейся с предустановленной ОС Android 7.0 Nougat. Более подробно обновление Huawei Nova Youth Edition было рассмотрено Mrinmoy Choudhury на страницах ресурса dealntech.com.

Перед установкой обновления рекомендуется сохранить данные во избежание их возможной потери. Потребуются как минимум 2 гигабайта свободного пространства на накопителе устройства и как минимум на 50% заряженный аккумулятор устройства.

Новый программный интерфейс EMUI 8.0 характеризуется поддержкой машинного обучения с такими функциями, как Awareness, User Behaviour, Intelligent Resource Allocation и другие. Кроме того, присутствует также управление малым объемом памяти, возросла скорость загрузки операционной системы и приложений. Появились и дополнительные возможности быстро поделиться файлами.

Вероятно, в рассматриваемое обновление будут включены также такие функции, как док, удобный для управления им одной рукой, доступ к недавно удаленному и динамические обои. Кроме того, пользователям устройства станут доступны и такие возможности, как уведомления в стиле Android 8.0 Oreo, автозаполнение паролей, «картинка в картинке» и новейший патч безопасности.

Что же касается особенностей EMUI, то изменено меню, и в нем появились: режим Ride, новый навигационный док и настраиваемые кнопки навигации. Время работы от батареи также, вероятно, возрастет, поскольку платформа Android Oreo характеризуется возросшими ограничениями к работающим в фоновом режиме задачам. Помимо уже рассмотренного выше, пользователям станут дополнительно доступны 60 новых эмодзи.

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