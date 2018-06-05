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Continental запретила сотрудникам WhatsApp и Snapchat
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СМИ: компания Continental запретила сотрудникам пользоваться WhatsApp и Snapchat 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Германский производитель шин и автокомпонентов Continental запретил сотрудникам использовать мессенджеры WhatsApp и Snapchat из-за недостаточной защиты данных пользователей. Как сообщает во вторник газета Handelsblatt, запрет касается только служебных телефонов.
Мобильные приложения имеют доступ к конфиденциальным данным, например, к телефонной книге. Таким образом, данные третьих лиц оказываются под угрозой, отмечает газета.
"Мы считаем неприемлемым односторонний перенос на пользователей ответственности по выполнению закона о защите персональных данных", — заявил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт.
Как отмечают представители Continental, пользователи мессенджеров WhatsApp и Snapchat не могут ограничить доступ к телефонной книге. Запрет, вступивший в силу во вторник, призван защитить сотрудников Continental и бизнес-партнеров. Всего новая политика компании затронет около 36 тыс. мобильных устройств по всему миру.
Новый Регламент о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) ЕС вступил в силу с 25 мая и, в частности, обязывает интернет-ресурсы давать пользователям широкие возможности по техническому контролю своих личных данных, включая право полного удаления всей персональной информации. Если операторы веб-сайтов будут уличены в нарушениях регламента, их ждет штраф, размер которого может достигать 4% их годового оборота.
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