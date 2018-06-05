Continental запретила сотрудникам WhatsApp и Snapchat

СМИ: компания Continental запретила сотрудникам пользоваться WhatsApp и Snapchat

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental запретил сотрудникам использовать мессенджеры WhatsApp и Snapchat из-за недостаточной защиты данных пользователей. Как сообщает во вторник газета Handelsblatt, запрет касается только служебных телефонов.

Мобильные приложения имеют доступ к конфиденциальным данным, например, к телефонной книге. Таким образом, данные третьих лиц оказываются под угрозой, отмечает газета.

"Мы считаем неприемлемым односторонний перенос на пользователей ответственности по выполнению закона о защите персональных данных", — заявил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт.

Как отмечают представители Continental, пользователи мессенджеров WhatsApp и Snapchat не могут ограничить доступ к телефонной книге. Запрет, вступивший в силу во вторник, призван защитить сотрудников Continental и бизнес-партнеров. Всего новая политика компании затронет около 36 тыс. мобильных устройств по всему миру.