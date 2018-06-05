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Apple публично посрамила Android на презентации iOS 12
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Apple публично посрамила Android на презентации iOS 12 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Фрагментация — одна из главных проблем операционной системы Android, факт существования которой не оспаривают даже ее фанаты. Из-за обилия версий мобильной платформы Google далеко не всегда удается уделять должное внимание каждой из итераций. Но одно дело, когда ты знаешь это и принимаешь, и совершенно другое, когда над этим насмехаются конкуренты.
На вчерашней презентации, которая прошла в рамках первого дня конференции WWDC 2018, Apple похвасталась распространенностью iOS 11. По словам Крейга Федериги, вице-президента компании по программному обеспечению, на базе актуальной версии ОС работает более 80% устройств компании во всем мире, тогда как до последней итерации Android обновилось только 6% аппаратов.
Интересно, что даже это утверждение оказалось если не ложным, то по крайней мере не до конца правдивым. Ведь, согласно статистической сводке от 7 мая 2018 года, под управлением Android 8.0 и 8.1 Oreo работают только 5,7% устройств. Иными словами, в Купертино округлили процентное соотношение обновившихся Android-устройств в большую сторону.
Но этот реверанс не был одолжением Google, поскольку оказался удобен для самой Apple. Округлив количество устройств на базе Android Oreo, в Купертино получили моральное право сделать то же самое в отношении iOS 11. Если верить статистическим данным App Store, на базе iOS 11 на данный момент функционирует только 76% совместимых аппаратов, но никак не 80.
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