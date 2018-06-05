Глава Apple признался, что зависим от своего айфона

В интервью американским телеканалам Тим Кук рассказал, что пользуется айфоном намного чаще, чем следует, и это открытие стало для него самого ударом.

Свою гаджетозависимость глава Apple обнаружил с помощью новой функции Screen Time, способной замерять продолжительность и частоту использования каждого приложения в айфоне.

Эта функция будет доступна уже в новой версии мобильной операционной системы iOS 12, анонсированной совсем недавно.

Кук рассказал журналистам, что приложение Screen Time поможет пользователям изучить данные о частоте использования айфона. На основе увиденных результатов люди сами смогут решить, насколько часто им требуется открывать меню телефона и нет ли у них зависимости.