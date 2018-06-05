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Глава Apple признался, что зависим от своего айфона
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Глава Apple признался, что зависим от своего айфона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук рассказал, что неожиданно для самого себя обнаружил собственную зависимость от айфона.
В интервью американским телеканалам Тим Кук рассказал, что пользуется айфоном намного чаще, чем следует, и это открытие стало для него самого ударом.
Свою гаджетозависимость глава Apple обнаружил с помощью новой функции Screen Time, способной замерять продолжительность и частоту использования каждого приложения в айфоне.
Эта функция будет доступна уже в новой версии мобильной операционной системы iOS 12, анонсированной совсем недавно.
Кук рассказал журналистам, что приложение Screen Time поможет пользователям изучить данные о частоте использования айфона. На основе увиденных результатов люди сами смогут решить, насколько часто им требуется открывать меню телефона и нет ли у них зависимости.
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