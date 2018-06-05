Facebook обвинили в поддержке нацизма

Министр юстиции Греции Ставрос Контонис назвал неприемлемыми действия Facebook, удалившего антинацистский комментарий греческого журналиста Никоса Бойопулоса, сообщает минюст.
Facebook 2 июня удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время фашистской оккупации. Бойопулос напомнил, что в июне 1941 года в деревне было совершено жестокое военное преступление — за сопротивление оккупации были расстреляны 180 жителей деревни, их дома сожжены, вырезан даже весь скот. Канданос был объявлен мертвой зоной и было запрещено восстанавливать его. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия "Золотая заря".
На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящем в Люксембурге, греческий министр юстиции Контонис сказал, что введение цензуры со стороны Facebook является неприемлемым средством заглушить как историческую память о зверствах нацистов в Канданосе, так и скрыть неонацистскую идеологию членов "Золотой зари".
Председатель Совета министров, европейский комиссар Джулиан Кинг сказал, что это очень серьезный инцидент, который немедленно будет расследован комиссией. Министры юстиции других государств-членов ЕС высказались в таком же духе, сообщил минюст.
В прошлом году Контонис отказался участвовать международной конференции "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе XXI века", организованной в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе. По его мнению, подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо. Контонис заявил, что историю нельзя фальсифицировать, а исторические факты и события определили Советскую армию как освободителя Европы и нацистских концлагерей, как спасителя от ужасов Холокоста. Некоторые греческие политики тогда заявили, что Греция стала единственной страной ЕС, отказавшейся ехать на конференцию, и это может привести к ее изоляции.