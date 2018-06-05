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В iOS 12 можно отказаться от установки обновлений системы
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В iOS 12 можно отказаться от установки обновлений системы 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В iOS 12 можно отказаться от установки обновлений системыОдним из долгожданных нововведений операционной системы iOS 12 стала возможность отключения автообновлений. Эту функцию пользователи iOS-девайсов ждали практически десять лет.
Открыв настройки —> Основные —> Обновление ПО, можно обнаружить новый переключаться Автообновление. По умолчанию он отключен. То есть после того, как iOS 12 найдет новую версию прошивки на серверах Apple, она не будет установлена до тех пор, пока пользователь не даст своего согласия.
Это действительно ощутимое и полезное нововведение для пользователей, которые хотят самостоятельно решать, какую прошивку и когда устанавливать.
Apple ввела данную функци после скандала с замедлением аккумуляторов. Операционной системой iOS 11 было предусмотрено снижение производительности устройств при утере айфоном емкости батареи. Из-за этого ряд пользователей пожелали остаться на прошлой версии прошивки, но функция отключения обновлений появилась лишь сейчас.
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