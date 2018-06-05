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В США подали иски против Facebook и Google
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Генпрокурор Вашингтона подал иски в суд против Facebook и Google 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Reuters
Генпрокурор штата Вашингтон обратился с исками в суд против Facebook и Google за нарушения в области сбора данных о лицах и организациях, размещавших политическую рекламу на их онлайн-платформах. Об этом говорится в заявлении на сайте генпрокуратуры штата.
«Генпрокурор Роберт Фергюсон подал в суд округа Кинг иски о финансировании избирательных кампаний, в которых говорится, что Facebook и Google не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате Вашингтон, размещавшейся на их онлайн-платформах в период с 2013 г.», — уточняется в пресс-релизе.
Согласно законам штата, каждая компания должна хранить все сведения о клиентах, публикующих такую рекламу. Эти данные включают имя человека или название организации, их спонсоров и сумму, потраченную на размещение материалов.
В сообщении отмечается, что технологические компании нарушили эти требования. Они не передали информацию, затрагивающую избирательные кампании в Вашингтоне, несмотря на запросы журналистов и граждан.
Генпрокуратура попросила суд оштрафовать на компании. Facebook и Google отводится 20 дней, чтобы ответить на претензии, отмечается в сообщении.
По словам представителя Facebook Роба Лезерна, что соцсеть быстро решит все вопросы, связанные с иском, поданном в штате Вашингтон, передает Reuters.
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