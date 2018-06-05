В США подали иски против Facebook и Google

Генпрокурор Вашингтона подал иски в суд против Facebook и Google

Генпрокурор штата Вашингтон обратился с исками в суд против Facebook и Google за нарушения в области сбора данных о лицах и организациях, размещавших политическую рекламу на их онлайн-платформах. Об этом говорится в заявлении на сайте генпрокуратуры штата.

«Генпрокурор Роберт Фергюсон подал в суд округа Кинг иски о финансировании избирательных кампаний, в которых говорится, что Facebook и Google не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате Вашингтон, размещавшейся на их онлайн-платформах в период с 2013 г.», — уточняется в пресс-релизе.

Согласно законам штата, каждая компания должна хранить все сведения о клиентах, публикующих такую рекламу. Эти данные включают имя человека или название организации, их спонсоров и сумму, потраченную на размещение материалов.

В сообщении отмечается, что технологические компании нарушили эти требования. Они не передали информацию, затрагивающую избирательные кампании в Вашингтоне, несмотря на запросы журналистов и граждан.

Генпрокуратура попросила суд оштрафовать на компании. Facebook и Google отводится 20 дней, чтобы ответить на претензии, отмечается в сообщении.