В iOS 12 можно управлять iPhone с помощью взгляда. Есть пруф

Есть пруфОдним из наименее очевидных, но весьма полезных анонсов минувшей WWDC 2018 стала обновленная платформа ARKit 2. После выхода первой бета-версии iOS 12, разработчики приступили к активному тестированию новых возможностей отвечающего за дополненную реальность движка.

Одна из находок — возможность управления iOS с помощью глаз. Опубликованный разработчиком Мэттом Моссом короткий видеоролик демонстрирует, насколько просто управлять интерфейсом с новым ARKit2.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J

— Matt Moss (@thefuturematt) 7 июня 2018 г.

Голова разработчика зафиксирована в одном положении, а движение выполняют лишь глазные яблоки.

Сенсоры фронтальной камеры и датчика TrueDepth считывают положение глаз, а по экрану перемещается миниатюрный курсор. Для подтверждения выбора пункта или имитации тапа, достаточно моргнуть.

Возможность такого бесконтактного управления не только разнообразит доступный в App Store софт, но и существенно облегчит жизнь людям с ограниченными физическими возможностями.