iOS 12 представлена официально

В рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 в Сан-Хосе компания Apple представила новую версию своей мобильной операционной системы — iOS 12. По заявлению разработчиков, новая версия платформы работает в два раза быстрее под нагрузкой и запускает приложения на 40% быстрее. На 50% быстрее стала работать экранная клавиатура и на 70% быстрее — камера.

Здесь появился новый движок для дополненной реальности ARKit 2 и формат файлов USDZ для 3D-объектов, который уже поддерживают многие приложения и сервисы, в том числе Adobe и Autodesk. Добавилось приложение Measure (Измерения), которое, благодаря дополненной реальности, позволяет измерять расстояния и габариты предметов в окружающем пространстве. Приложение Photos (Фото) теперь лучше и точнее определяет контент на снимках. Siri научилась подсказывать действия на экране блокировки. Обновили приложения News (Новости), Stocks (Акции), Voice Memos (Диктофон) и iBooks. Последнее к тому же переименовали в Apple Books. Предварительная версия iOS 12 для разработчиков уже доступна, а обычные пользователи получат бету до конца текущего месяца. Окончательная версия iOS 12 появится этой осенью для смартфонов iPhone 5s и новее, всех iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го и 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

Источник: Apple

Фото: Apple

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