Apple представила macOS Mojave с тёмной темой 

На открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, компания Apple представила новую версию десктопной операционной системы — macOS 10.14 Mojave.
В macOS Mojave появилась тёмная тема интерфейса, доступная по всей ОС, включая окна, панель Dock, настройки, Сообщения, Почту, Фото, Apple Music, и так далее. Новая версия Xcode поддерживает тёмную тему. Тёмная тема включает новую функцию динамического рабочего стола, автоматически подстраивающая обои к времени суток.
Новость дорабатывается.