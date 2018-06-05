Apple хочет, чтобы вы меньше пользовались своим iPhone

Компания Apple представила iOS12, и в ней предусмотрена необычные приложения, которые будут заставлять пользователей отключать свои смартфоны.

Новая операционная система будет доступна для бета-тестирования уже в этом месяце, а в сентябре ее получит каждый пользователь. И теперь в ней предусмотрен новый раздел под названием Screen Time, призванный помочь людям лучше понять то, как и сколько они пользуются своим смартфоном. В разделе есть Activity Report, посмотрев который можно узнать, сколько времени вы проводите в каждом приложении, сколько времени вы проводите в группе приложений (например, в социальных сетях), сколько уведомлений вы получаете и сколько раз вы пользовались смартфоном за определенное количество времени.

Функция App Limits даст пользователям возможность устанавливать лимит времени на каждое приложение. Когда вы достигаете лимита, приложение посылает вам уведомление. Конечно, вы всегда можете поднять этот лимит, так что придется приложить некоторую силу воли, чтобы придерживаться рамок, которые установили вы сами.

Функция Downtime даст пользователям возможность определить некий временной промежуток, во время которого они вообще не смогут пользоваться смартфоном — например, когда спят. При действии Downtime пользователи не смогут получать уведомления, а также не смогут пользоваться любыми приложения на устройстве, если только не пометят их как Always Allowed.

В iOS12 также предусмотрена функция, которая дает возможность группировать все уведомления от одного приложения в одно, например, все уведомления от какого-то поста с Facebook.

Похоже, Apple решила присоединиться к общей современной моде борьбы с зависимостью от гаджетов. Недавно Google сообщил, что будет помогать людям заниматься тайм-менеджментом на их девайсах, а Facebook заявил, что также занимается исследованиями в этой области.

Еще в январе двое из основных инвесторов Apple опубликовали открытое письмо, в котором попросили компанию найти способы дать родителям возможность ограничить время, которое дети проводят со смартфонами, и, похоже, новая iOS частично отвечает на этот запрос. Хотя нельзя не отметить, насколько паллиативными являются все новые функции, так как их можно и в любой момент отменить, и сделать множество исключений. Но по крайней мере это первый шаг в данном направлении.