В Android появится продвинутая технология распознавания лиц

Программный комплекс распознавания лиц, существующий в Android более пяти лет, вскоре может быть заменен более продвинутой технологией. На это указывают нововведения, обнаруженные 9To5Google в репозитории Android Open Source Project. Обновленная система сканирования имеет более сложное устройство, предлагая более надежный способ идентификации.

Новая разработка Google , очевидно, является ответом поискового гиганта производителям смартфонов, которым не угодила штатная функция распознавания лиц. После релиза iPhone X все больше вендоров отказались от нее, начав предлагать проприетарные комплексы, основанные на программных методах сканирования с применением искусственного интеллекта.

Как и Face ID, новый интерфейс распознавания лиц от Google позволит сохранить в память смартфона только одно лицо, лишая всех, кроме владельца, доступа к его данным. Поскольку комплекс основан исключительно на программных алгоритмах, очевидно, что таким образом разработчики намерены избежать ошибочных разблокировок из-за наложения одной виртуальной маски на другую.

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