В Android появится продвинутая технология распознавания лиц 

Программный комплекс распознавания лиц, существующий в Android более пяти лет, вскоре может быть заменен более продвинутой технологией. На это указывают нововведения, обнаруженные 9To5Google в репозитории Android Open Source Project. Обновленная система сканирования имеет более сложное устройство, предлагая более надежный способ идентификации.
Новая разработка Google, очевидно, является ответом поискового гиганта производителям смартфонов, которым не угодила штатная функция распознавания лиц. После релиза iPhone X все больше вендоров отказались от нее, начав предлагать проприетарные комплексы, основанные на программных методах сканирования с применением искусственного интеллекта.
Как и Face ID, новый интерфейс распознавания лиц от Google позволит сохранить в память смартфона только одно лицо, лишая всех, кроме владельца, доступа к его данным. Поскольку комплекс основан исключительно на программных алгоритмах, очевидно, что таким образом разработчики намерены избежать ошибочных разблокировок из-за наложения одной виртуальной маски на другую.
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