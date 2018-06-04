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Microsoft Launcher для Android получил «детский» режим
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Microsoft Launcher для Android получил «детский» режим 

Gizmonews 3 часа назад
Фото: Gizmonews
Мобильный Microsoft Launcher обзавелся детским режимом. С его помощью родители смогут следить за местонахождением своего ребенка. Кроме того, он позволит узнавать, как много времени ребенок проводит за смартфоном и какие именно приложения используются.
Все настройки родительского контроля, которые были сделаны в браузере Edge для ОС Windows 10, будут перенесены в Microsoft Launcher. Если на ПК ограничен доступ к тому или иному сайту, то на Android-устройстве его также нельзя будет посетить. Microsoft Launcher появился в конце 2017 года. Работает программа как функция Handoff на MAC-устройствах, позволяя редактировать фотографии, а также назначать встречи и открывать документы путем их перебрасывания с домашнего экрана Android на ПК.
Пользователи смогут разместить на начальном экране смартфона самое необходимое — новости, календарь, документы и контакты. Программа очень настраиваема — она наделена гибкими настройками оформления: пользователь сможет установить ежедневно обновляемые фоновые изображения, а также поменять цветовую схему и иконки приложений.
Компания также сообщила о запуске MSN Kids специализированной детской версии новостного портала Microsoft, где публикуется контент для детей возраста начальной и средней школы.
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