WhatsApp: как официально стать бета-тестером

Как официальный бета-тестер WhatsApp, вы будете получать последние обновления раньше, что другие пользователи, а также использовать новые функции, не включенные в основную версию приложения.

Для этого вам даже не нужно подавать заявку. Как стать одним из бета-тестеров популярнейшего приложения, расскажем в этом посте.

Как стать бета-тестером WhatsApp для Android

WhatsApp постоянно удивляет пользователей новыми функциями. Так, недавно появилась видеотелефония, и теперь можно общаться по видеосвязи. Задача бета-теста — проверить, насколько хорошо все это работает, на как можно большем количестве различных устройств. Именно поэтому бета-тестеры получают обновления с новыми функциями раньше остальных. Для того чтобы получить привилегии бета-тестера на Android, выполните следующие действия:

1. Войдите в свой аккаунт Google . Внимание: важно, чтобы это была именно там учетная запись, к которй привязан ваш смартфон Android.

2. Посетите страничку бета-версии WhatsApp в Google Play Store.

3. Нажмите «Become a tester». Если вы уже вошли в аккаунт Google, ваше участие в программе тестеров будет подтверждено автоматически. Бета-версия WhatsApp будет загружена на ваше устройство и будет использоваться вместо основной версии WhatsApp.

Приготовьтесь к тому, что бета-версия може содержать ошибки и работать нестабильно. Ведь это и есть ваша задача как тестировщика — обнаружить ошибки и сообщить о них разработчикам.

Вы можете отказаться от использования бета-версии программы. Для этого перейдите по той же ссылке в Google Play и просто нажмите «Exit program».

Как стать бета-тестером WhatsApp на Windows Phone Владелец Windows Phone тоже могут присоединиться к бета-тесту WhatsApp. Сделать это даже проще, чем пользователям Android:

1. Загрузите приложение WhatsApp Beta из Microsoft Store.

2. Установите приложение на свое устройство.

Все! Теперь вы можете тестировать самые горячие функции WhatsApp.

Если вы больше не хотите участвовать в бета-программе, просто удалите приложение.

Как стать бета-тестером WhatsApp на iOS Увы, пока никак. Пользователи iOS пока не имеют такой возможности: им остается только дожидаться официальных обновлений. Несправедливо, но будем надеяться, что ситуация изменится! Вы когда-нибудь участвовали в бета-тесте? Да Нет, но хотел бы Нет, и не хотел бы Просмотреть результаты Загрузка … WhatsApp признала уязвимость с заблокированными пользователями

В WhatsApp распространяется сообщение, приводящее к зависанию смартфона Фото: авторские, pixabay.com