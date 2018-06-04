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WhatsApp: как официально стать бета-тестером
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WhatsApp: как официально стать бета-тестером 

Chip.ru 20 минут назад
Фото: Chip.ru
Как официальный бета-тестер WhatsApp, вы будете получать последние обновления раньше, что другие пользователи, а также использовать новые функции, не включенные в основную версию приложения.
Для этого вам даже не нужно подавать заявку. Как стать одним из бета-тестеров популярнейшего приложения, расскажем в этом посте.
Как стать бета-тестером WhatsApp для Android
WhatsApp постоянно удивляет пользователей новыми функциями. Так, недавно появилась видеотелефония, и теперь можно общаться по видеосвязи. Задача бета-теста — проверить, насколько хорошо все это работает, на как можно большем количестве различных устройств. Именно поэтому бета-тестеры получают обновления с новыми функциями раньше остальных. Для того чтобы получить привилегии бета-тестера на Android, выполните следующие действия:
1. Войдите в свой аккаунт Google. Внимание: важно, чтобы это была именно там учетная запись, к которй привязан ваш смартфон Android.
2. Посетите страничку бета-версии WhatsApp в Google Play Store.
3. Нажмите «Become a tester». Если вы уже вошли в аккаунт Google, ваше участие в программе тестеров будет подтверждено автоматически. Бета-версия WhatsApp будет загружена на ваше устройство и будет использоваться вместо основной версии WhatsApp.
Приготовьтесь к тому, что бета-версия може содержать ошибки и работать нестабильно. Ведь это и есть ваша задача как тестировщика — обнаружить ошибки и сообщить о них разработчикам.
Вы можете отказаться от использования бета-версии программы. Для этого перейдите по той же ссылке в Google Play и просто нажмите «Exit program».
Как стать бета-тестером WhatsApp на Windows Phone Владелец Windows Phone тоже могут присоединиться к бета-тесту WhatsApp. Сделать это даже проще, чем пользователям Android:
1. Загрузите приложение WhatsApp Beta из Microsoft Store.
2. Установите приложение на свое устройство.
Все! Теперь вы можете тестировать самые горячие функции WhatsApp.
Если вы больше не хотите участвовать в бета-программе, просто удалите приложение.
Как стать бета-тестером WhatsApp на iOS  Увы, пока никак. Пользователи iOS пока не имеют такой возможности: им остается только дожидаться официальных обновлений. Несправедливо, но будем надеяться, что ситуация изменится! Вы когда-нибудь участвовали в бета-тесте? Да Нет, но хотел бы Нет, и не хотел бы Просмотреть результаты Загрузка … WhatsApp признала уязвимость с заблокированными пользователями
В WhatsApp распространяется сообщение, приводящее к зависанию смартфона Фото: авторские, pixabay.com
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